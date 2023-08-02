Власти Надыма разработали концепцию развития района Лесной

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Власти Надыма разработали концепцию развития микрорайона Лесной. Об этом представитель мэрии рассказал в комментариях, отвечая на вопрос местной жительницы в социальной сети «ВКонтакте».

- По городу дворы делают, деревья больные убирают, траву косят, цветочки сажают и многое другое. Красоту наводят. А у нас ничего не происходит. Деревяшки снесли и думают, что достаточно. Чем мы хуже города? Администрация, обратите на нас внимание, - написала северянка.

В свою очередь власти отметили, что на освобожденной от авариек территории создадут пространство для отдыха и занятий спортом. Там появятся различные площадки, парковки, пешеходные аллеи и скверы. Кроме того, будет проведения реновация инженерных сетей

На данный момент уже заключен контракт на строительство центра единоборств. Он будет расположен в районе дома №19.