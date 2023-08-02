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НовостиОбщество2 августа 2023 5:44

В Мужи пришел новый пассажирский автобус, который заменит старый транспорт

На улицы Мужей выйдет новый автобус
Марина Прохорова
Фото: Олег Попов, соцсети

Фото: Олег Попов, соцсети

В Мужи прибыл новый пассажирский автобус. Как сообщил глава Шурышкарского района Олег Попов, он заменит старый «ПАЗ», который отработал на линии более пяти лет и теперь станет резервным.

В автобусе имеются 25 сидячих мест, в общей же сложности он способен вместить 43 человека.

- Благодаря низкой посадке транспорт удобен для маломобильных пассажиров. А еще он утеплен и имеет двойное остекление, чтобы в салоне было тепло в самые холодные зимние дни, - отметил управленец.

Автобус выйдет на маршрут после оформления документов и передачи в собственность муниципалитету.

Добавим, что транспорт был закуплен в Тюмени на средства местного бюджета.