Житель Гыды вывез возлюбленную на кладбище и угрожал убить ее, если она к нему не вернется

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В Тазовском районе осудят жителя Гыды, обвиняемого в нарушении неприкосновенности частной жизни и похищении человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Произошел инцидент в апреле текущего года, а причиной ему послужила банальная ревность. Не желая отпускать любимую женщину, которая его бросила, северянин забрал у нее телефон и нашел в нем информацию, которая привела его в бешенство.

- Мужчина, отобрав телефон у бывшей сожительницы, умышленно прочитал ее переписку, составляющую личную тайну. Далее, руководимый чувством ревности, он насильно отвез потерпевшую на кладбища, где продолжил выяснять отношения. Желая заставить женщину жить с ним, обвиняемый несколько раз ударил ее по голове, а затем начал угрожать убийством, демонстрируя молоток и нож, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления. Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений) и п.п. «в,г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни, с применением предметов, используемых в качестве оружия).