Фото: администрация Салехарда

На улицы Салехарда вышел казачий патруль. Как рассказали в городской администрации, поводом для этого послужило обращение от местной жительницы. Женщина пожаловалась на людей без определенного места жительства, заполонивших общественные места, и нередко в пьяном виде.

В частности, происходит такая ситуация в городском парке - популярном месте отдыха всех горожан. Причем некоторые очень любят разбрасывать там окурки и банки от спиртного.

Так, вчера казаки встретили там пару пьяных мужчин, которые курили и нецензурно выражались. С нарушителям общественного порядка провели разъяснительную беседу и попросили покинуть место отдыха.

Казаки пообещали ежедневно патрулировать общественные места минимум в течение месяца.