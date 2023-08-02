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На кладбище в Яр-Сале сгорели ненецкие гробы. Об этом сообщили в противопожарной службе Ямала.

- 31 июля в 17:05 произошло возгорание двух ненецких гробов на сельском кладбище в Яр-Сале. В 17:17 пожар был ликвидирован, огнем повреждены два гроба, пострадавших нет. Участвовали в тушении шесть человек личного состава и две единицы спецтехники, - прокомментировали в ведомстве.

Поскольку ненецкие гробы не закапывают в землю, местные жители оказались обеспокоены тем, будет ли кто-то перезахоранивать останки усопших, и не останутся ли кости лежать на поверхности.

В итоге опасения людей оказались напрасны. В администрации Ямальского района сообщили, что останки обязательно перезахоронят. Сделать это смогут родственники усопших, с учетом традиционных особенностей, или специализированная служба.