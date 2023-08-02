Фото: администрация Салехарда

В Салехарде ремонтируют баню №5. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в здании заменят все окна, двери, инженерные коммуникации, настенное и напольное покрытия.

- Полностью заменят плитку, в парных поставят деревянные скамейки - удобные для посетителей, полностью обновится вся мебель, в раздевалках появятся новые шкафчики, гардеробная система, будут установлены индивидуальные кабины для принятия душа, - отметили в мэрии.

Кроме того, в бани планируется открыть небольшую точку общепита, где можно будет выпить чай и что-то перекусить.

Фото: администрация Салехарда

- В этом году администрация города предоставила нам финансовую поддержку - субсидию, благодаря которой мы и смогли начать ремонт, - сказал директор ООО «Полярный круг» Вадим Липихин.

К приему посетителей баня будет готова в конце октября. А пока любителей пара ждут в городской бане №1 по ул. Некрасова, д. 17.