Владимир Путин наградил три ямальские семьи госнаградами

Фото: правительство ЯНАО

Сразу три ямальские семьи удостоены госнаград. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Так, супруги Багдасарян из Надыма получили орден «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. За 30 лет брака у Сасуна и Татьяны родились девять дочерей и сыновей. Кстати, все они окончили музыкальные школы по различным направлениям.

Фото: правительство ЯНАО

Супруги Пырысевы, проживающие в Надымском районе, награждены медалью ордена «Родительская слава». В этом году Виктор и Раиса отметили 20-летие семейной жизни, а объединили их общие интересы - они познакомилась в Салехарде на соревнованиях по лыжным гонкам. Сейчас супруги воспитывают трех дочерей и сына.

Фото: правительство ЯНАО

Семья Вокуевых из Приуралья также получила медаль ордена «Родительская слава». У Геннадия и Татьяны шестеро детей - три сына и три дочери. Для супругов сегодня двойной праздник, поскольку они отмечают и 23-летие совместной жизни.