На Ямале 2 августа 2023 года потеплеет до +30 градусов

Погода на Ямале на 2 августа Фото: Вера Зенина

В среду, 2 августа, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный, северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, при натекании облачности до +20. Днем +25…+30 градусов.

В Салехарде: малооблачно, без осадков. Температура ночью +15 градусов, днем +26. Ветер 7-8 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: