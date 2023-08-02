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НовостиПроисшествия2 августа 2023 0:00

На Ямале 2 августа 2023 года потеплеет до +30 градусов

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 2 августа 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 2 августа

Погода на Ямале на 2 августа

Фото: Вера Зенина

В среду, 2 августа, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный, северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, при натекании облачности до +20. Днем +25…+30 градусов.

В Салехарде: малооблачно, без осадков. Температура ночью +15 градусов, днем +26. Ветер 7-8 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО