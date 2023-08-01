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НовостиПроисшествия1 августа 2023 10:38

С начала года 14 ямальцев погибли в пожарах, возникших из-за поджога

Жители Ямала погибают в пожарах, учиненных поджигателями
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

За прошедшие семь месяцев на Ямале произошли 37 пожаров по причине поджога. К несчастью, в них погибли 14 человек, еще 15 пострадали, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Чтобы снизить число пожогов, в ведомстве напомнили, что данное деяние - это преступление, за совершение которого грозит уголовная ответственность.

- Не стоит забывать об ответственности, которая предусматривается за данное преступление. Напоминаем, что за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога предусмотрена уголовная ответственность, - отметили в МЧС.

Так, в лучше случае злоумышленник может отделаться штрафом или исправительными работами (при условии, что никто не погиб). Но если в пожаре есть жертвы, поджигателю уже грозит до пяти лет лишения свободы.