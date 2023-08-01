В Салехарде пройдет большая конференция по мерзлотоведению

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Салехарде готовится к проведению большой научно-практическая конференция по мерзлотоведению. Известно, что участие в ней примут более 150 человек, в числе которых ученые, студенты и аспиранты ведущих российских образовательных и научно-исследовательских организаций.

С 20 по 26 августа ее участников ждет насыщенная научная и образовательная программа. Так, в рамках конференции запланирована серия дискуссий: эксперты обсудят вопросы, связанные с изучением мерзлотных почв в полярных регионах. Особое внимание собравшиеся уделят изучению процессов и явлений, которые могут отрицательно сказаться на эксплуатации инженерных сооружений и коммуникаций.

Также участники отправятся на специальную двухдневную экскурсию. Они побывают в восточных предгорьях Полярного Урала, на равнинных территориях пойменного комплекса Оби и осмотрят сельскохозяйственные территории Салехарда.

Такой формат мероприятия позволит получить полное представление о почвенном покрове в районах, где проводится ландшафтный мониторинг.