В Уренгой построят новую ветлечебницу

Фото: департамент строительства и жилищной политики Ямала

В поселке Уренгой появится новая ветлечебница. Как сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики, участок, где будет стоят здание, уже определен. Сейчас строители готовят территорию для монтажа свай.

- Ветлечебница будет состоять из трех блоков заводской готовности с финишной отделкой, доставят которые из Тюмени. Модули утеплены трехслойными панелями. Сборка контейнеров начнется, как только будет готово свайное поле, - прокомментировали в ведомстве.

Новая ветклиника вместит кабинет для приема животных, операционную, тамбур, комнату для ожидания, специализированные бытовые и хозяйственные помещения, санузлы, ветаптеку - всего десять помещений.

Территорию лечебницы огородят, благоустроят и озеленят. Также там появится место для парковки.