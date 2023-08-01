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НовостиПроисшествия1 августа 2023 8:27

Огонь охватил почти 70 гектаров леса в Красноселькупском районе

В Красноселькупском районе горят леса
Марина Прохорова
Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО

На Ямале бушуют пять природных пожаров, охватившие 69 гектаров леса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- Угрозы населенным пунктам нет. Очаги находятся в Красноселькупском районе, - прокомментировали в ведомстве.

За прошедшие сутки был потушен один пожар на площади 1,6 гектара.

Напоминаем, что в случае обнаружения лесного пожара необходимо звонить по телефону региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8(34922) 5-28-27. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).