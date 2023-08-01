Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Надымском районе утонули 11-летний мальчик и его дядя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Трагедия произошла недалеко от поселка Ямбург. В один из дней мужчина и мальчик решили искупаться в водоеме, расположенном недалеко от чума, где они проживали, но все пошло не по плану.

- Попав в яму на дне реки, оба ушли под воду и не смогли выбраться. Оба утонувших не умели плавать, - прокомментировали в ведомстве.

И это лишь один из многочисленных случаев. Всего с начала летнего сезона в округе утонули 17 человек.

Большинство утоплений происходят из-за того, что подвыпившие люди, потерявшие чувство страха, начинают лезть в воду. Так, в Приуральском районе нетрезвый мужчина, решивший переплыть на другой берег, утонул на глазах у компании. А в Салехарде 50-летний горожанин, также пребывавший под действием алкоголя, прыгнул в воду у речного порта, но назад уже не вынырнул.

В связи с этим следком напоминает ямальцам, что любой водоем - это место повышенной опасности. Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду!