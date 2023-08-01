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НовостиОбщество1 августа 2023 7:17

Туристы с Ямала стали чаще бывать в древней столице Сибири

Ямальцы все чаще выбирают Тобольск для путешествий
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Жители северных округов стали все чаще выбирать для путешествий туристические места юга Тюменской области. Например, за первые летние месяцы Тобольск и Абалак посетили на 60% больше ямальцев, чем за тот же период годом ранее.

Всего в этом году Тобольск могут посетить 3,5 миллиона человек. К такому выводу пришли специалисты Агентства туризма и продвижения Тюменской области.

Рост привлекательности древней столицы Сибири подтверждают и аналитики МегаФона. Анализ обезличенных данных оператора показывает, что за первые летние месяцы в Тобольске и Абалаке побывали на 45% больше путешественников, чем в прошлом году.

Чаще всего город посещают, как уже упоминалось выше, ямальцы - 60%. Также чаще в Тобольск стали наведываться туристы из Московского региона, Самарской и Нижегородской областей - их доля выросла на 27%. Начинают открывать для себя новый туристический бренд и представители Калмыкии, Чукотки, Камчатки, Тывы.

Чтобы путешественники всегда были на связи, сотовый оператор модернизировал имеющуюся в городе телеком-инфраструктуру: увеличил покрытие и скорость 4G в аэропорту и железнодорожном вокзале, в туристических местах и жилых микрорайонах, а также «прокачал» качество мобильного интернета в Абалаке.

Теперь туристы могут скачивать больше информации даже при росте количества подключений, общаться по видеосвязи, а также знакомиться с культурно-историческим наследием. Так, например, уникальную квест-экскурсию «О чем расскажут ангелы Тобольска?» в центре города можно загрузить за 5 секунд.

– Качественная связь – важная составляющая комфорта в туристическом кластере. Смартфон и мобильный интернет – это помощь при бронировании отелей, поиске маршрутов и, конечно, возможность выкладывать фотоотчеты и онлайн-трансляции в соцсетях. Для удобства жителей и горда мы модернизировали к летнему сезону базовые станции более чем в десяти локациях. Это позволило сделать работу сети еще устойчивее, – рассказал директор сотового оператора в Тюменской области Евгений Пфлаумер.