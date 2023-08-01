Туристы с Ямала стали чаще бывать в древней столице Сибири

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Жители северных округов стали все чаще выбирать для путешествий туристические места юга Тюменской области. Например, за первые летние месяцы Тобольск и Абалак посетили на 60% больше ямальцев, чем за тот же период годом ранее.

Всего в этом году Тобольск могут посетить 3,5 миллиона человек. К такому выводу пришли специалисты Агентства туризма и продвижения Тюменской области.

Рост привлекательности древней столицы Сибири подтверждают и аналитики МегаФона. Анализ обезличенных данных оператора показывает, что за первые летние месяцы в Тобольске и Абалаке побывали на 45% больше путешественников, чем в прошлом году.

Чаще всего город посещают, как уже упоминалось выше, ямальцы - 60%. Также чаще в Тобольск стали наведываться туристы из Московского региона, Самарской и Нижегородской областей - их доля выросла на 27%. Начинают открывать для себя новый туристический бренд и представители Калмыкии, Чукотки, Камчатки, Тывы.

Чтобы путешественники всегда были на связи, сотовый оператор модернизировал имеющуюся в городе телеком-инфраструктуру: увеличил покрытие и скорость 4G в аэропорту и железнодорожном вокзале, в туристических местах и жилых микрорайонах, а также «прокачал» качество мобильного интернета в Абалаке.

Теперь туристы могут скачивать больше информации даже при росте количества подключений, общаться по видеосвязи, а также знакомиться с культурно-историческим наследием. Так, например, уникальную квест-экскурсию «О чем расскажут ангелы Тобольска?» в центре города можно загрузить за 5 секунд.

– Качественная связь – важная составляющая комфорта в туристическом кластере. Смартфон и мобильный интернет – это помощь при бронировании отелей, поиске маршрутов и, конечно, возможность выкладывать фотоотчеты и онлайн-трансляции в соцсетях. Для удобства жителей и горда мы модернизировали к летнему сезону базовые станции более чем в десяти локациях. Это позволило сделать работу сети еще устойчивее, – рассказал директор сотового оператора в Тюменской области Евгений Пфлаумер.