Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале отремонтируют общежитие для студентов, в котором ежегодно проживают 195 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пуровского района.

Так, в комнатах проведут косметический ремонт, обновят душевые, санузлы и гардеробные. Произойдут изменения и в конференц-зале, малом и читальном залах, камере хранения, кухне, спортзале, постирочной и сушильной комнатах, библиотеке и медицинском кабинете.

Сейчас строители красят стены и монтируют освещение в комнатах, далее в планах - укладка линолеума. В общественных пространствах, санузлах и коридорах полы облицуют плиткой.

Кроме того, к началу учебного года планируется обновить в здании входную группу, утеплить и облицевать фасад плиткой, заменить сети теплоснабжения и вентиляцию.