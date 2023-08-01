Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 августа 2023 5:59

В Ноябрьске горе-отец, угрожавший убить 4-летнего сына, выплатит ему в качестве компенсации 150 тысяч рублей

В Ноябрьске отец выплатит своему ребенку моральную компенсацию за издевательства
Марина Прохорова
Мужчину отправили на принудительное лечение

Мужчину отправили на принудительное лечение

Фото: Вера Зенина

В Ноябрьске горе-отец, угрожавший убить своего 4-летнего сына, выплатит ему моральную компенсацию. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Началось все с того, в ведомство обратился законный представитель малыша и попросил организовать проверку в отношении его родителя. Она показала, что отец малолетнего, будучи пьяным, избивал его.

- В декабре 2022 года мужчину отправили на принудительное лечение. В суде он обвинялся по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), - прокомментировали в надзорном органе.

Далее городской прокурор, желая защитить права ребенка, обратился в суд с иском о компенсации ему причиненного морального вреда, который был удовлетворен. В пользу мальчика взыскали 150 тысяч рублей.

Фактическое исполнение решения находится на контроле прокуратуры.