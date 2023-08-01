Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Трассу Надым - Салехард закроют для движения на двое суток. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«С 6.00 8 августа до 6.00 10 августа движение по дороге Надым-Салехард будет полностью перекрыто. Просим водителей учитывать данную информацию для планирования поездки», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Перекрытие связано с необходимостью реконструкции объездов газопровода. Для обеспечения безопасности людей будут выставлены запрещающие дорожные знаки и автомобили прикрытия на перекрестке Салехард - Аксарка - Надым и на выезде из Надыма.

Напоминаем, ранее сообщалось, что подобных перекрытий будет четыре.