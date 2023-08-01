В Салехарде осудят трех местных жителей, обвиняемых в ряде преступлений, связанных с наркотиками

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В Салехарде завершилось расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых в ряде преступлений, связанных с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Свой незаконный бизнес мужчины начали в ноября 2022 года. Вступив в организованную группировку, они стали выполнять поставленные перед ними задачи: оборудовать тайники с закладками.

Однако продлилось все это недолго. Уже 24 января 2023 года злоумышленников задержали, при личном досмотре и в «закладках» правоохранители обнаружили наркотик в крупном размере.

Кроме того, северяне регулярно предоставляли свое жилье наркозависимым гражданам. А один из них склонял попробовать наркотики подростка 2007 года рождения.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины участников банды. Их будут судить по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, покушение на незаконный сбыт наркотических средств), п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств несовершеннолетнего) и ч. 1 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств).