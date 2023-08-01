На трассе Сургут-Салехард погиб мотоциклист

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь произошло ДТП, унесшее жизнь человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Случилась авария 31 июля на 747-м километре трассы Сургут-Салехард. Около 19.20 вечера там столкнулись автобус и мотоцикла «Хонда».

- В результате ДТП водитель мотоцикла погиб, - прокомментировали в ведомстве.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 9 ДТП, а с начала года 2 918, в которых 17 человек погибли и 150 получили травмы, в том числе 21 ребенок.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и быть внимательнее на дорогах, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.