В Салехарде открылась еще одна станция технического осмотра автомобилей

Фото: администрация Салехарда
В Салехарде открылась еще одна станция технического осмотра и первая по федеральной франшизе от лидера отрасли в России - «ТОПСТО». Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.
- Мы достаточно долго шли к открытию станций техобслуживания высокого уровня. Эта станция открыта под федеральной маркой и является одной из наиболее известных и авторитетных в стране франшиз, которые занимаются техосмотром автомобилей, - отметил градоначальник.
Инициатива открытия СТО принадлежит предпринимателю Азамату Аминову. В прошлом году он обратился в фонде «Мой бизнес», где получил поддержку на компенсацию части затрат на оплату паушального взноса и построил большое здание.
Фото: администрация Салехарда
- Это одна из первых федеральных франшиз техосмотра в Салехарде, она имеет большое значение для города и близлежащих поселков. Мы аттестовали двух специалистов, по регламенту они могут пропускать в сутки 48 машин, - рассказал Азамат.
Кстати, в течение месяца в здании откроется еще одна федеральная сеть «Fit Servis» - станция технического автосервиса. Сейчас идут подготовительные работы, раскладка необходимого оборудования и поиск сотрудников.
Станция техосмотра открыта по адресу: улица Обская, площадка 42.