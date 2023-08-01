Фото: Елена Молдован, соцсети
На улицах Муравленко появятся девять новых теплых остановок. Об этом сообщила глава города Елена Молдован.
Все они оборудованы скамьями с подогревом, интерактивом и навигацией в информационных модулях, USB-зарядками и камерами видеонаблюдения.
Адреса, где установят павильоны, выбрали сами жители:
- улица Российская - со стороны леса и жилых домов;
- улица Энтузиастов - со стороны дома № 29;
- улица Ленина - со стороны «Альфа-клиник» и почты;
- улица 70 лет Октября - со стороны входа на Лесную аллею и СК «Лидер»,
- улица Дружбы народов - в районе ХК «Авангард»,
- улица Ленина - со стороны дома № 29.
На данный момент четыре павильона уже установлены, вскоре их подключат к системе электроснабжения. Это улицы Российская, Дружбы Народов и Энтузиастов. Павильон для остановки по Ленина, д. 107 уже изготовлен, скоро его должны доставить. Другие комплексы будут установлены по завершении реконструкции улиц Ленина и 70 лет Октября.
Таким образом, с наступлением холодов в городе начнут работу уже 16 теплых остановок.