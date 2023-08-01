На берегу Аксарки появились объемные световые буквы, складывающиеся в название села

Фото: Иван Сакал, соцсети

В Аксарке появился новый арт-объект - объемные световые буквы, складывающиеся в название населенного пункта. Об этом сообщил глава Приуральского района Иван Сакал.

- Благодаря инициативным жителям в селе появился новый арт-объект. На берегу Оби установили объемные световые буквы, сложенные в надпись «Аксарка». Осуществить задуманное удалось с помощью регионального проекта «Уютный Ямал», - сказал управленец.

Также от отметил, что идея обозначить название поселка так, чтобы его было видно со стороны реки, очень актуальна.

- Аксарка находится на берегу реки, а, как известно, в летний период связующим звеном между населенными пунктами является водный транспорт. Помимо внутренней навигации, к речному причалу подходят и судна, осуществляющие пассажирские перевозки по межмуниципальным маршрутам. Поэтому идея обозначить название поселка так, чтобы его было видно со стороны реки, воплотилась в жизнь, - прокомментировал Иван Сакал.