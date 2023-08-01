С начала года молодым ямальским семьям выдали уже более 700 жилищных сертификатов

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С начала года молодым ямальским семьям выдали уже 717 жилищных сертификатов. Эта цифра складывается из трех программ: «Молодая семья» - 620 сертификатов, федеральное субсидирование - поддержку получили 11 семей и «36+» - 86 свидетельств.

Социальные выплаты можно потратить на погашение действующей ипотеки или приобретение жилья.

- На начало года план региональной программы составлял около 470 семей. Но, благодаря поддержке губернатора, мы смогли дополнительно включить в программу более 700. Выплаты направили проживающим в аварийном жилье или имеющим обязательства по ипотеке. Мера не затронула других участников программы. Они получают сертификаты согласно очередности, - рассказал первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики Ямала Тимофей Савиных.

Кстати, согласно плану, до конца года жилищные сертификаты получат более 1 200 семей.

В прошлом году мерами поддержки по окружной программе «Молодая семья» воспользовались 1 312 семей, по федеральной программе - 12 семей, а в категории «36+» реализовали сертификаты 211 семей.