Тюменские нефтепроводчики приняли участие в патриотическом велопробеге: его посвятили памяти генерала армии И.И. Федюнинского

Фото: АО «Транснефть - Сибирь»

Сотрудники «Транснефть - Сибири» вместе с тюменцами провели велопробег, посвященный 123-ей годовщине со дня рождения знаменитого земляка, Героя Советского Союза, генерала армии Ивана Ивановича Федюнинского. Каждый год в этот день у памятника легендарного командарма спортсмены, представители городского клуба ветеранов, Федерации велосипедного спорта, городской и областной Дум встречаются, чтобы вспомнить подвиги выдающегося человека.

Кстати, отсюда традиционно стартует праздничный велопробег, который собрал около 50 любителей велосипедного спорта. В этом году нефтепроводчики приурочили спортивное мероприятие к 30-летию ПАО «Транснефть». Маршрут пролегал по центральным улицам и достопримечательностям Тюмени.

Первая остановка - стела «Город трудовой доблести». Тут участников приветствовала бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей, пенсионер компании Александра Николаевна Нефёдова. Ей вручили памятный подарок в ответ на пожелание удачи.

Фото: АО «Транснефть - Сибирь»

Следующая остановка – торпедный катер «Комсомолец», который находится в сквере Петра Потапова. Торпедные катера выпускались на Тюменском судостроительном заводе во время Великой Отечественной войны. Завод был единственным предприятием в стране, строившим эти боевые судна.

После возложения цветочной гирлянды был дан старт ещё одной славной традиции нефтетранспортного предприятия - теперь все памятные, исторические события коллектива компании будут заноситься в книгу-энциклопедию предприятия «Летопись магистралей». Первую запись в книге оставили депутат Тюменской областной Думы Юрий Баранчук и заместитель генерального директора АО «Транснефть - Сибирь Александр Мухортов.

Далее колонна велосипедистов продолжила свой памятный пробег по центральным улицам города - Мельникайте, Республики, Ямской. Тюменцы приветствовали и поддерживали участников, а автовладельцы уступали дорогу спортсменам.

Фото: АО «Транснефть - Сибирь»

Финишировал велопробег на площади у Вечного огня. Здесь участников встретили коллеги и родные, которые на протяжении всей дистанции следовали за колонной и поддерживали участников. Примечательно, что в этом пробеге участвовали дети сотрудников нефтетранспортной компании. Они вместе, плечом к плечу с родителями, преодолели дистанцию около 20 километров.

Эмоции, поддержка и общее дело сплотили всех. Именно так формируется прочная связь поколений и передаётся память о великих подвигах земляков. Спортсмены возложили цветы к мемориалу, почтили память героев минутой молчания. А после общей фотографией на добрую память торжественно завершили праздничный велопробег.