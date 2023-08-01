На Ямале 1 августа 2023 года воздух прогреется до +27 градусов

Погода на Ямале на 1 августа Фото: Вера Зенина

Во вторник, 1 августа, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, при натекании облачности до +18. Днем +22…+27 градусов.

В Салехарде: малооблачно, без осадков. Температура ночью +11 градусов, днем +22. Ветер 5-7 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: