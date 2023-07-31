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НовостиПроисшествия31 июля 2023 12:35

На реках и озерах Ямала утонули уже 17 человек

На водоемах Ямала погибли более десятка людей
Марина Прохорова
На реках и озерах Ямала утонули уже 17 человек

На реках и озерах Ямала утонули уже 17 человек

Фото: Вера Зенина

С начала 2023 года на реках и озерах Ямала погибли уже 17 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- За прошедший период 2023 года на водных объектах округа зарегистрировано 15 происшествий, в которых погибли 17 человек, из них один ребенок, - прокомментировали в ведомстве.

Только за июль зарегистрировано семь происшествий, в которых погибли девять человек.

Подавляющее большинство из них поплатились жизнью из-за легкомысленного поведения и пренебрежения простейшими мерами безопасности.

Как правило, основная причины гибели отдыхающих - купание в неположенных местах. Также есть в этом списке и купание в алкогольном опьянении - утонули семь человек. Еще четверо погибли в результате происшествий с маломерными судами.