Житель Приуральского района напоил своих маленьких племянниц, а затем изнасиловал одну из них

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В Приуральском районе осудили мужчину 1985 года рождения, изнасиловавшего свою маленькую племянницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел в минувшем апреле. Ничего не подозревающие родители девочек отлучились по делам из чума и попросили своего родственника присмотреть за ними. Злоумышленник согласился, но планы у него были совсем другие.

- Пока родители были в отъезде, он заставил детей выпить алкоголь. После чего, пользуясь беспомощным состоянием девочек, изнасиловал одну из них, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд признал северянина виновным по всем статьям и приговорил его к 12 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.