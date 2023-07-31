Фото: соцсети

В Ноябрьске стая собак растерзала кота на глазах у детей. Произошло это в минувшие выходные между домами №13а и №11в по улице Цоя и вызвало бурю гнева среди жителей.

«Куда смотрят службы? Стая собак только что растерзала кошку во дворе перед детьми. Стая пыталась напасть и на детей, камнями успели прогнать», - рассказала в соцсетях очевидец происшествия.

В качестве доказательств автор поста прикрепила фото, на которых видна свора собак, терзающая что-то пушистой. По всей видимости это и есть та самая несчастная кошка.

Фото: соцсети

В комментариях некоторые пользователи упрекнули девушку в том, что она не бросилась спасать бедное животное. Другие же отметили, что такие собаки - дикие, живут по своим правилам, и если уж они схватили жертву, то отнять ее можно только предложив что-то взамен, например, свою руку.

Но в одном ноябряне оказались едины - в городе слишком много бродячих собак, с которыми надо что-то делать. Зачастую они кидаются не только на других зверей, но и людей.

К сведению ноябрян:

Заявки на отлов животных принимают по телефону +7-982-173-40-63 и по круглосуточному номеру МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» - 8 (3496) 35-31-13. Также заявку на отлов необходимо направлять на электронный адрес: SVKostyuk@noyabrsk.yanao.ru.