Авиакомпания «Ямал» открыла дополнительные рейсы из Салехарда в Тюмень

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Авиакомпания «Ямал» объявила об открытии дополнительных рейсов в августе. Речь идет о направлении Салехард - Тюмень (в обе стороны).

«Мы открываем дополнительные рейсы Тюмень - Салехард - Тюмень 24, 26, 29 и 31 августа. Также с 15 по 31 августа увеличена провозная емкость рейса Тюмень - Надым и обратно. Количество мест ограничено», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице авиакомпании в соцсети «ВКонтакте».

Приобрести билеты можно на сайте авиаперевозчика.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что авиакомпания «Ямал» запустила первый в стране туристический стоповер. Это перелет с длительной остановкой в промежуточном городе.