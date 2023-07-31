На Ямале повысили надежность электроснабжения Вынгапуровского газового промысла

Фото: Мария Кузнецова

Специалисты «Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Песчаная» в Пуровском районе. Она обеспечивает электричеством Вынгапуровский газовый промысел, на котором за 40 лет добыли свыше 338 миллиардов кубометров «голубого топлива».

На проведение работ направлено 1,6 млн рублей. Энергетики выполнили техническое обслуживание двух выключателей 110 кВ, а также заменили фарфоровые покрышки и все изношенные детали в приводах коммутационных аппаратов. Подача электричества во время технических мероприятий осуществлялась по резервной схеме.

Плановый ремонт питающего центра 110 кВ «Песчаная» выполнен в рамках производственной программы энергокомпании, главной целью которой является подготовка электросетевого комплекса к отопительному сезону.