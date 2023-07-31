Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2023 10:10

На Ямале повысили надежность электроснабжения Вынгапуровского газового промысла

Энергетики завершили плановые ремонтные работы на подстанции
Марина Прохорова
Фото: Мария Кузнецова

Фото: Мария Кузнецова

Специалисты «Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Песчаная» в Пуровском районе. Она обеспечивает электричеством Вынгапуровский газовый промысел, на котором за 40 лет добыли свыше 338 миллиардов кубометров «голубого топлива».

На проведение работ направлено 1,6 млн рублей. Энергетики выполнили техническое обслуживание двух выключателей 110 кВ, а также заменили фарфоровые покрышки и все изношенные детали в приводах коммутационных аппаратов. Подача электричества во время технических мероприятий осуществлялась по резервной схеме.

Плановый ремонт питающего центра 110 кВ «Песчаная» выполнен в рамках производственной программы энергокомпании, главной целью которой является подготовка электросетевого комплекса к отопительному сезону.