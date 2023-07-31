Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Ямал отремонтирует еще одну школу в Волновахском районе. Как сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики, речь идет об учебном заведении в Хлебодаровке на 350 мест.

Согласно плану, работы завершатся перед 1 сентября. К этому времени рабочие должны подготовить школу к отопительному сезону, привести в порядок разрушенные цоколь здания, входные группы и прилегающую территорию.

Также школьники получат в подарок новую мебель, технику и инвентарь для спортивного зала.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В настоящее время бригада выполняет демонтаж поврежденных участков внутренней отделки здания, частичную замену системы теплоснабжения и кровли с установкой водосточной системы, дверей внутри и снаружи здания.

Отметим, что школа в Хлебодаровске станет уже пятой в списке образовательных учреждений, которые округ приводит в порядок в текущем году.