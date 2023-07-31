Фото: администрация Лабытнанги

В Лабытнанги завершается обновление Детской школы искусств. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работы на объекте ведутся с 2022 года, и к этом времени от старого здания с 20-летней историей остались только стены.

На данный момент полностью обновлена кровля, заменена система инженерии, установлены новые окна, дверные проемы, смонтирована «умная» система освещения. Сейчас специалисты заканчивают обшивку фасада и благоустройство прилегающей территории.

Фото: администрация Лабытнанги

Дизайнерский ремонт затронул все три этажа здания, включая учебные кабинеты, хореографические и концертные залы, холлы и административные помещения. В скором времени там появится и новая мебель.

- Сегодня мы видим, как все проработанные дизайнерские решения успешно воплощаются в реальность. Параллельно с внешними преобразованиями меняется и образовательная среда. Убеждена, обновленное учреждение станет настоящим подарком всем жителям к 155-летию Лабытнанги, - отметила глава города Марина Трескова.