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НовостиСпорт31 июля 2023 8:05

Ноябрянин стал лучшим на первенстве России по тайскому боксу

Юрий Олейников выступал в весовой категории до 48 килограммов
Марина Прохорова
Фото: департамент по физической культуре и спорту ЯНАО

Фото: департамент по физической культуре и спорту ЯНАО

Ноябрянин Юрий Олейников одержал победу на первенстве России по тайскому боксу (муай-тай) в весовой категории до 48 килограммов. Об этом сообщили в региональном департаменте по физической культуре и спорту.

По итогам соревнований Юрий вошел в состав сборной России и будет защищать честь страны на первенстве мира, которое пройдет в сентябре в Турции.

Атлет является воспитанником спортивной школы «Олимпиец», а тренируется он под руководством Олега Зиннера.

Отметим, что соревнования прошли с 26 по 30 июля в Тюмени. Участие в них принимали 500 спортсменов из 47 регионов страны.