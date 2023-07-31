Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2023 7:40

Жителей Пуровского района попросили воздержаться от посещения лесов

Пуровчанам не рекомендуют посещать леса
Марина Прохорова
Жителей Пуровского района попросили воздержаться от посещения лесов

Жителей Пуровского района попросили воздержаться от посещения лесов

Фото: Вера Зенина

Жителей Пуровского района попросили воздержаться от посещения лесов. Как пояснили в администрации муниципалитета, это связано с высоким уровнем пожарной опасности (4 класс).

«С 30 июля по 2 августа в лесах Пуровского района ожидается высокий уровень пожарной опасности (4 класс). Пуровчане, будьте осторожны! Соблюдайте правила пожарной безопасности и ограничьте пребывание в лесах», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Напоминаем, что в случае обнаружения лесного пожара необходимо звонить по телефону региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8(34922) 5-28-27. Либо на прямую линию лесной охраны по номеру: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).