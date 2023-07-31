Жителей Пуровского района попросили воздержаться от посещения лесов Фото: Вера Зенина

Жителей Пуровского района попросили воздержаться от посещения лесов. Как пояснили в администрации муниципалитета, это связано с высоким уровнем пожарной опасности (4 класс).

«С 30 июля по 2 августа в лесах Пуровского района ожидается высокий уровень пожарной опасности (4 класс). Пуровчане, будьте осторожны! Соблюдайте правила пожарной безопасности и ограничьте пребывание в лесах», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Напоминаем, что в случае обнаружения лесного пожара необходимо звонить по телефону региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8(34922) 5-28-27. Либо на прямую линию лесной охраны по номеру: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).