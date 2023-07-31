Фото: администрация Надымского района

В Надымском районе прошел праздник в честь начала сбора морошки. Мероприятие прошло на берегу озера Ханто и собрало много любителей этой северной ягоды, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Кстати, данный праздник является обрядовым среди народов ханты и носит название «Мурах вощлув», что в переводе означает «Сбор первой ягоды морошки».

Всех пришедших ждали песни на языках народов Севера, традиционные национальные игры и викторина «Лесные ягоды Ямала».

Фото: администрация Надымского района

Отметим, что морошка издавна является любим лакомством ямальцев. Из ягоды можно приготовить пироги, варенье, необычные соусы к сладким и мясным блюдам и многое другое.