Житель Салехарда отправится в колонию за жестокое убийство брата

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В Салехарде осудили местного жителя 1962 года рождения, зарезавшего родного брата. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Произошло преступление 19 февраля 2023 года. В то утро погибши мужчина решил навестить родственника, но встреча пошла не по плану.

- Установлено, что между двумя братьями, находящимися в алкогольном опьянении, возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый нанес родственнику 1970 года рождения не менее пяти ударов ножом, ставших смертельными, - прокомментировали в ведомстве.

Протрезвев и осознав случившееся, мужчина сам обратился в правоохранительные органы и честно обо всем рассказал.

Кстати, в ходе следствия силовики установили, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против личности.

В итоге суд признал горожанина виновным по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.