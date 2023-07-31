В Губкинском облагораживают городское кладбище

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В Губкинском облагораживают территорию городского кладбища. Как отметил первый заместитель главы города Андрей Бандурко, уже сейчас погост заметно изменился.

- Кладбище выглядит совсем по-другому, очень достойно, - отметил управленец.

На данный момент специалисты обустроили проезд из дорожных плит и щебня, поставили красивые въездные распашные ворота и калитки с элементами кованых изделий, заменили ограждение с лицевой стороны. А к концу лета на кладбище появится еще и кованая беседка.

Кроме того, теперь на кладбище есть территория для захоронения мусульман. Ранее представители мусульманского сообщества обратились с такой просьбой к властям и, в итоге, были услышаны.