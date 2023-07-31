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НовостиОбщество31 июля 2023 4:26

В Новом Уренгое прокуратура заставила «управляшку» отремонтировать опасную детскую площадку

В Новом Уренгое дети играли на опасной площадке
Марина Прохорова
Фото: прокуратура ЯНАО

Фото: прокуратура ЯНАО

После вмешательства прокуратуры в Новом Уренгое отремонтировали опасную детскую площадку, расположенную у дома №67 по улице Сибирская. Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, поднял тревогу неравнодушный местный житель. Мужчина отправился на личный прием к заместителя прокурора Ямала Александру Тыльченко, где обо всем и рассказал.

- Установлено, что на детской площадке находилось сломанное игровое оборудование, эксплуатация которого не прекращена, отсутствовало ограждение, - уточнили в ведомстве.

Фото: прокуратура ЯНАО

Фото: прокуратура ЯНАО

В связи с этим городской прокурор внес директору МКУ «Управление муниципального хозяйства» представление об устранении нарушений, которое было удовлетворено.

На данный момент детская площадка отремонтирована и обнесена ограждением. Что касается руководителя организации, он привлечен к дисциплинарной ответственности.