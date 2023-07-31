Фото: администрация Губкинского

В Губкинском обновят фасады нескольких девятиэтажек. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Капитальный ремонт с утеплением и обустройством фасада уже выполняется. Новый вид приобретут дома аналогичной конструкции - №2, №3, №8 и №10 в 9-м микрорайоне города, - прокомментировали в мэрии.

Также власти подчеркнули, что единый подход к ремонту фасадов способствует формированию целостного архитектурного вида микрорайона.

Кстати, кипят работы и в Пурпе. Сейчас там обновляют фасады шести домов на улице Железнодорожная.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На улицах Губкинского появятся необычные навигационные указатели. Их установят в рамках проекта «Уютный Ямал» (подробнее)