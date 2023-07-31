Глава Надымского района рассказал, как преображаются отдаленные поселения

Фото: администрация Надымского района

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских рассказал, как продвигаются работы по преображению отдаленных поселений.

Так, в Правохеттинском завершилось благоустройство сквера имени В.П. Брыжахина с прогулочными и игровыми зонами. Кроме того, частично выполнена реконструкция стелы на въезде.

В Пангодах продолжают благоустраивать внутридворовые территории. В прошлом году там сделали участок протяженностью 1,4 километра, расположенный в 5-м микрорайоне. А в этом году ремонт затронет еще 11 участков - более одного километра внутриквартальных проездов.

Также сейчас в населенном пункте строится спортивно-игровая площадка - на улице Мира, д. 15. А ранее в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в поселке появился скейт-парк.

В Приозерном ремонтируют наружные сети тепловодоснабжения и завозят малые архитектурные формы для новой детской игровой зоны.