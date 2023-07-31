Муравленко в третий раз обработают от комаров и мошек

Фото: Елена Молдован, соцсети

В Муравленко продолжается борьба с мошками и комарами. Как отметила глава города Елена Молдован, в этом году был впервые применен новый комплексный способ обработки от насекомых. В первую очередь она проводилась на общественных пространствах, территориях школ и детских садов, во дворах.

- Всего за лето предусмотрено три периода обработки зеленых насаждений, два из них уже проведены, последняя состоится в августе. Дополнительно обработаем город и перед проведением праздничных мероприятий, - сказала градоначальница.

Фото: Елена Молдован, соцсети

Борется с мошками, комарами и другими насекомыми-вредителями квалифицированный персонал подрядной организации из Екатеринбурга. Они используют препарат широкого спектра действия, который безопасен для людей и животных.

Заметить эффект можно уже через три дня, а длится он до полутора месяцев. Для достижения максимального результата обработка территорий проходит вечером.