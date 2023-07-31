В Шурышкарском районе отреставрируют три памятника культурного наследия

Фото: Олег Попов, соцсети

В Шурышкарском районе приведут в порядок сразу три памятника культурного наследия регионального значения. Как пояснил глава муниципалитета Олег Попов, достопримечательности находятся в Питляре, Шурышкарах и Ханты-Мужах.

- В ближайшие годы поэтапно планируем провести обследование построек и подготовить проектную документацию для реставрации, - отметил управленец.

Фото: Олег Попов, соцсети

На данный момент уже обследованы летний жилой дом семьи Максаровых в Шурышкарах и хозяйственный лабаз Озеловых в Питляре.

Обе постройки отражают архитектурный стиль народа ханты и имеют интересную историю. К примеру, жилой дом стоит прямо на земле, без фундамента. А лабаз, возведенный без оконных проемов, изначально был построен в Паравате, а в Питляр его перевезли уже позднее.