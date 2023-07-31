На Ямале 31 июля 2023 года будет тепло и пасмурно

Погода на Ямале на 31 июля Фото: Вера Зенина

В понедельник, 31 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, при натекании облачности до +18. Днем +23…+28 градусов, местами до +18.

В Салехарде: малооблачно, без осадков. Температура ночью +12 градусов, днем +24. Ветер 4-6 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: