В Ноябрьске провели выездную регистрацию брака

Фото: Администрация Ноябрьска

В Ноябрьске провели еще одну выездную регистрацию брака. Впервые в истории города регистрация брака прошла в здании администрации. Новобрачных поздравил глава Ноябрьска Алексей Романов. Он пожелал молодоженам всего наилучшего и отметил, что в Ноябрьске еще одной хорошей традицией стало больше.

Новобрачные стали пятисотой парой, получившей сертификат молодоженов. Теперь молодой паре бесплатно можно провести комплексное обследование при планировании беременности в течение шести месяцев с момента появления семьи.

Напомним, ранее мы писали о том, что ямальским молодоженам уже выдали 27 сертификатов для обследования репродуктивного здоровья.