В Аксарке водитель на «Ниссане» вылетел на тротуар и сбил ребенка Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки на дорогах Ямала зарегистрировано 10 ДТП, в результате которых 1 человек получил травмы. Так, по данным окружной Госавтоинспекции, накануне вечером на улице Больничная в Аксарке (Приуральский район) водитель автомобиля «Ниссан» выехал на полосу встречного движения и заехал на тротуар, где наехал на юного пешехода. Ребенка увезли в больницу.

С начала 2023 года на ямальских дорогах в 2 902 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 150 получили травмы, в их числе 21 ребёнок.

В Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения соблюдать правила безопасности, выбирать безопасную скорость и быть внимательнее на дорогах.