На Ямале 30 июля днем потеплеет до +28 градусов Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале 30 июля синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами возможен небольшой дождь и гроза. Ночью и утром туман. Ветер западный, северо-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с, днем по западу 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, при натекании облачности до +19, а днем воздух прогреется до +23…+28 градусов.

Сегодня в Салехарде днем ожидается +23..+25 градусов, небольшая облачность, без осадков. Ночью +12..+14. Ветер северо-восточный 2-4 м/с.

Подробнее о погоде в регионе можно узнать в инфографике МЧС.