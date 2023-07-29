Фото: Следственный комитет РФ по ЯНАО.

В Лабытнанги местный житель избил и оставил умирать собственного друга. Мужчины 9 марта распивали алкоголь, но между ними произошел конфликт. Гость с особой жестокостью избил хозяина квартиры и уехал до приезда полиции.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан на территории города Губкинский. Потерпевший, 1981 года рождения, скончался на месте преступления, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета по ЯНАО.

Собранные следователями материалы дела были переданы в суд для вынесения приговора. Изучив материалы дела, суд отправил обвиняемого в колонию строгого режима на 8,5 лет.