Жителя Салехарда подозревают в вылове краснокнижного осетра на реке Обь

В Салехарде безработный браконьер поймал редкого осетра за полмиллиона. Фото: Татьяна Коркина

Полицейские в речном порту Салехарда арестовали местного жителя, подозреваемого в вылове краснокнижного осетра. В отношении жителя ЯНАО заведено уголовное дело. Нарушитель нанес ущерб водным биологическим ресурсам страны на сумму свыше 480 тысяч рублей. Ямальца задержали 14 июля в районе 02:00 на реке Обь.

- В лодке мужчины стражи порядка обнаружили рыбу и плавную сеть общей длиной 75 метров. Плавсредство и орудие лова у подозреваемого изъяли, а рыбу направили на ихтеологическое исследование, которое подтвердило, что представленный экземпляр относится к семейству «Acipenser Baerii Brandt» (Сибирский осетр), - заявили в пресс-службе УМВД на транспорте.

Фото: УМВД России на транспорте.

Рыбака задержали и доставили в отделение полиции, где он дал признательные показания. Он рассказал, что рыбу выловил для личного потребления. Ему грозит лишения свободы на срок до четырех лет или штраф на сумму до миллиона рублей.