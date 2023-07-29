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НовостиОбщество29 июля 2023 5:34

В Салехарде на улице Комсомольской появились огромные ямы в асфальте

Ямальцы пожаловались на новые ямы после ремонта на Комсомольской
Серафима Краснова
Ямальцы пожаловались на новые ямы после ремонта на Комсомольской.

Ямальцы пожаловались на новые ямы после ремонта на Комсомольской.

Фото: Татьяна Коркина

Общественники через социальные сети обратились к властям из-за ям в асфальте на центральных улицах Салехарда. В некоторых местах на Комсомольской провалился асфальт, с чем связано разрушение дорожного полотна – неясно. Специалисты предполагают, что с таянием вечной мерзлоты воды подмывают полотно.

Пока же здесь проложат водоотводные лотки. Работы выполнят до конца сентября 2023 года.

- А дальше будем смотреть. Если это решит проблему, то тогда все замечательно. Если проблема не решается, надо изучать глубже. По-моему, это системный подход, - рассказала председатель Общественной палаты Салехарда Елена Сивицкая.

Напомним, последний раз ремонт на Комсомольской проходил в 2020 году. Дорожники заменили и отремонтировали инженерные сети.