В Салехарде на улице Комсомольской появились огромные ямы в асфальте

Ямальцы пожаловались на новые ямы после ремонта на Комсомольской. Фото: Татьяна Коркина

Общественники через социальные сети обратились к властям из-за ям в асфальте на центральных улицах Салехарда. В некоторых местах на Комсомольской провалился асфальт, с чем связано разрушение дорожного полотна – неясно. Специалисты предполагают, что с таянием вечной мерзлоты воды подмывают полотно.

Пока же здесь проложат водоотводные лотки. Работы выполнят до конца сентября 2023 года.

- А дальше будем смотреть. Если это решит проблему, то тогда все замечательно. Если проблема не решается, надо изучать глубже. По-моему, это системный подход, - рассказала председатель Общественной палаты Салехарда Елена Сивицкая.

Напомним, последний раз ремонт на Комсомольской проходил в 2020 году. Дорожники заменили и отремонтировали инженерные сети.