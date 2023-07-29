На Ямале 29 июля 2023 прогремит гроза и пойдет дождь

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО.

На Ямале сегодня, 29 июля 2023 года, ожидается облачность с прояснениями, дождь. Местами пройдет небольшой ливень, а в отдельных районах прогремит гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 метров в секунду, местами при грозе порывы до 16 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +12…+17 градусов Цельсия, при натекании облачности до +16. Днем воздух прогреется до +21…+26 градусов, местами до +28.

29 июля православная церковь отдает дань памяти святому мученику Афиногену и его ученикам, пострадавшим за веру в Иисуса Христа. В народном календаре — Финогеев день. Считается, что с 29 июля летняя жара идет по убывающей. Праздник имел огромное значение для крестьян, так как на Финогея приходилось начало жатвы. 29 июля начинали собирать рожь — кормилицу на долгие зимние месяцы.